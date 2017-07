Ein Signal an das Land

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Nach dem Barnimer Kreistag haben sich jetzt auch die Bernauer Stadtverordneten dafür ausgesprochen, ehrenamtlich Tätige im Brand- und Katastrophenschutz für das Alter finanziell besser abzusichern. Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde der Bürgermeister beauftragt, "die Landesregierung zu bitten, in Abstimmung mit den Trägern des Katastrophenschutzes die Einführung einer Feuerwehrrente für ehrenamtlich Aktive im Brand- und Katastrophenschutz sowie in der örtlichen Hilfeleistung zu prüfen" sowie sich auf Bundesebene für die steuerliche Entlastung der Mitglieder von Feuerwehren und Hilfsorganisationen einzusetzen.

Der Antrag diene der Unterstützung und Würdigung des besonderen Engagements in den Feuerwehren und Hilfsorganisationen des Brand- und Katastrophenschutzes, begründete CDU-Fraktionsvize Daniel Sauer den Vorstoß. "Es ist ein gutes Signal an das Land, das Ehrenamt im Brand- und Katastrophenschutz zu stärken", sagte er.

Ähnlich wie im Kreistag Mitte Juni gab es allerdings auch in Bernau Widerspruch. Michael Herrmann (SPD/Freie Fraktion), seit Jahren selbst in der freiwilligen Feuerwehr aktiv, verwies auf die fünf Regionalkonferenzen des Landesfeuerwehrverbandes, in denen die Feuerwehrrente "sehr kontrovers" diskutiert worden sei. Es sei sinnlos, diesen Antrag zum jetzigen Zeitpunkt zu stellen, sagte der Schönower und plädierte für eine Vertagung. "Reden Sie erst einmal mit unseren Feuerwehrleuten. Lassen Sie uns um unsere Leute hier kümmern", forderte Michael Herrmann. "Das im Land läuft doch schon."

"Eine Vertagung ist absolut unangemessen", widersprach ihm Péter Vida (Unabhängige). "Was hier passiert, ist nichts anderes als der Versuch, uns einzulullen", warf er Herrmann vor. "Sie helfen den Bernauern nicht, wenn Sie in Potsdam schweigen!"

Die Vertagung wurde abgelehnt. Für den CDU-Antrag stimmten 25 von 28 anwesenden Stadtverordneten. Drei enthielten sich der Stimme.