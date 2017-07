Nasser Erntestart

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) In Sorge um ihre Wintergerste sind die Bauern der Uckermark. Sie warten jeden Tag auf Trockenheit. Doch immer wieder kommt Regen dazwischen. Viele Agrarbetriebe ließen am Sonntag die Mähdrescher anwerfen. Aber die Freude währte nur kurz.

Mit gerunzelter Stirn steht Dieter Kobus von der Agrargesellschaft Günterberg-Greiffenberg am Feldrand. Das Feuchtemessgerät auf der Motorhaube seines Jeeps zeigt fast 19 Prozent an. Viel zu viel, um den Mähdrescher weiterfahren zu lassen. Wer zu nasses Getreide bei den Aufkäufern abliefert, dem wird der Trocknungsaufwand vom Erlös abgezogen. Da lohnt sich am Ende der ganze Anbau nicht.

Die Bauern der Uckermark stehen in den Startlöchern. Sie wollen auf die Felder, um die Wintergerste herunterzuholen. Doch so recht spielt das Wetter nicht mit. Erstmals ließen viele Agrarbetriebe am Sonntag am späten Nachmittag die Mähdrescher an. Aber nach kurzer Zeit hörten die meisten wieder auf. Es war einfach zu feucht. Die immer wieder auftretenden Regenschauer dieses Sommers haben Spuren hinterlassen. Teilweise ist der Ackerboden sogar regelrecht rutschig. Und auch die Wetteraussichten in dieser Woche tragen nicht gerade zum optimistischen Erntebeginn bei. Regen soll immer wieder dabei sein. Wenn kein Wind weht, steht die Feuchtigkeit in der Luft.

"Wir bräuchten stabiles und trockenes Wetter", sagt Friedhelm Rogasch, Geschäftsführer des Bauernverbands Uckermark. "Die Aussichten für die Gersteernte sind nicht gerade günstig." Dabei stehen die Bestände gut auf den Feldern. Das Frühjahr bot günstige Bedingungen für das Wachstum. Muss das reife Getreide zu lange warten, kann es zu Verlusten kommen. Genau das hat es in vergangenen Jahren immer wieder gegeben.

In Südbrandenburg ist die Ernte längst im Gange. Doch die unterschiedlichen Startzeiten liegen an den so unterschiedlichen klimatischen und Bodenbedingungen. "Die Uckermark ist groß", sagt Friedhelm Rogasch. "Wir haben hier Schwankungen von 18 bis 50 Bodenpunkten. Und auch die Sortenpalette beim Getreide ist sehr hoch. Das wiederum wirkt sich günstig auf unterschiedliche Erntezeiten aus." So müssen nicht alle Felder gleichzeitig geerntet werden.

Ausfälle befürchten die Bauern durch umgebrochenes oder umliegendes Getreide, entstanden durch Starkregenfälle und Wind in den vergangenen Wochen. Doch noch lässt sich dazu nichts Genaueres sagen. Erst wenn die Mähdrescher laufen, können die Ernteergebnisse geschätzt werden.

Für viele uckermärkische Betriebe waren die vergangenen zwei Jahre von herben Einbußen geprägt. Das lag nicht nur an den fehlenden Erträgen, sondern vor allem den schlechten Preisen. Normalerweise steigt der Aufkaufpreis, wenn weniger Getreide zu erwarten ist. Doch dieses System gerät immer häufiger aus den Fugen. Ursachen sind auf dem Weltmarkt zu suchen. Wenn in Deutschland die Ernte verregnet, können anderswo durchaus stolze Rekorderträge eingefahren werden.

Die Uckermark bildet mit ihren ausgedehnten Getreideflächen die Kornkammer Brandenburgs. Bei zahlreichen Anbauarten produzieren die Bauern einen hohen Anteil am Gesamtaufkommen des Landes.

Jetzt heißt es: Warten auf besseres Wetter. "Bei 25 Grad wird es interessant", sagt Friedhelm Rogasch. "Dann geht es los."