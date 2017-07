Regen stoppt Kanu-Tour auf der Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Zollbrücke (MOZ) Mit dem Kanu von Guben nach Schwedt - das hat sich Michael Jungclaus, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen, für seine Sommertour vorgenommen und sich dazu vor einer Woche auf den Weg gemacht. Die Weiterfahrt von Kienitz nach Zollbrücke wurde ihm am Montagvormittag jedoch erst einmal gründlich vermasselt: Es regnete in Strömen. Nachdem sich die ersten Sonnenstrahlen gezeigt hatten und er sich dann doch auf den ersten Streckenabschnitt des Tages über 18 Kilometer begeben hatte, fing es erneut an zu gießen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587890/

Der Termin mit Michael Rubin auf dessen Ziegenhof in Zollbrücke wurde auf den späten Nachmittag verschoben, informierte Sebastian Koeppen, Mitarbeiter von Michael Jungclaus in dessen Wahlkreisbüro in Neuenhagen bei Berlin. Jungclaus ist unter anderem verkehrs- und europapolitischer Sprecher und nicht das erste Mal auf Sommertour. Bisher war er dabei per Auto, mit der Bahn, dem Rad und zu Fuß unterwegs.

Mit Michael Rubin wollte Michael Jungclaus über die Tierhaltungsbedingungen in Brandenburg, die Vermarktung regionaler Produkte und die Wolfsproblematik sprechen. Auf dem Ziegenhof Zollbrücke hält Rubin etwa 150 Ziegen. Er produziert Milch, Käse sowie mit Fleischermeister Andreas Herter in Neubarnim auch Wurst.

Im Anschluss sollte es für Michael Jungclaus, so Sebastian Koeppen, per Kanu noch weitere elf Kilometer stromabwärts gehen - nach Stary Kostrzynek.

Am Sonntag hatte der Landtagsabgeordnete an der Aktion Big Jump (deutsch: großer Sprung) in Kienitz teilgenommen, die beidseits der Oder stattfand. Diese soll auf die Ausbaupläne für den Fluss aufmerksam machen. Unter dem Aktionsbündnis "Czas na Odre" (Zeit für die Oder) hatten sich Naturschutzverbände vereint, um mit einem Sprung vom Kanu ins Wasser für Aufmerksamkeit zu sorgen.

"Wir unterstützen damit Freunde aus dem polnischen Stepnica ", erklärte Sascha Maier vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der geplante Buhnenausbau würde demnach die natürliche Flächenfilterfunktion, die natürliche Reinigung der Oder, unterbinden. "Der seitens der polnischen Regierung geplante Polder zwischen Schwedt und Stettin würde den Reinigungseffekt einschränken", so Sascha Maier weiter. Mit Michael Jungclaus hatte er sich bereits in Höhe von Reitwein getroffen.