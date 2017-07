Niedrigwasser vor der Jahrhundertflut

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 10. Juli 1997 wurden in Frankfurt erste Vorbereitungen für ein mögliches Hochwasser getroffen - nur wenige Tage später spitzte sich die Lage dramatisch zu. In den nächsten Wochen blickt der Stadtbote täglich zurück auf die lokale Berichterstattung im Sommer vor 20 Jahren.

"Erste Sandflächen tauchen aus dem Gewässer auf. Schiffe können derzeit deshalb nicht mit voller Fracht fahren", berichtete der Frankfurter Stadtbote in der Ausgabe vom 8. Juli. Illustriert war die Nachricht mit einem Bild vom Niedrigwasser der Oder. Ab heute allerdings - so erklärte ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Eberswalde - solle der Wasserstand wieder steigen. "Mit einem Hochwasser sei jedoch nicht zu rechnen".

Es war die trügerische Ruhe vor der Jahrhundertflut. In den folgenden Tagen ließen heftige Niederschläge die Oder in Tschechien und Polen über die Ufer treten. Dutzende Menschen verloren ihr Leben. Am 10. Juli titelte die MOZ: "Hochwasserwelle rollt auf Oderregion zu".

Ein Grund zur Panik für Brandenburg sah das Landesumweltamt zum damaligen Zeitpunkt nicht. In Frankfurt lag der Pegel am 10. Juli, 18 Uhr, bei 2,67 Meter - also noch weit weg von Alarmstufe I, die bei 4,20 Meter ausgelöst wird. Trotzdem liefen auch in Frankfurt routinemäßig die ersten Vorbereitungen an, wie der Stadtbote am 11. Juli berichtete. Aufgrund der zu erwartenden Hochwasserwelle hatte das städtische Amt für Rettungswesen und Katastrophenschutz Bauern und Tierhalter dazu aufgerufen, Wiesen und Weiden in den Uferbereichen der Oderwiesen - den natürlichen Überflutungsgebieten - zu räumen. Verbunden war der Beitrag mit einem Appell an die Frankfurter, die Rettungsringe an der Oderpromenade nicht einfach mit nach Hause zu nehmen. "Wie Manfred Braun, Verantwortlicher für den Katastrophenschutz, mitteilte, wurden in diesem Jahr bereits 25 Rettungsringe gestohlen, von denen einer 120 DM kostet. "Sie sind kein Spielzeug und kein Souvenir', erklärte Braun. Gerade angesichts des zu erwartenden Hochwassers müsse jede Gefährdung von Menschenleben ausgeschlossen werden.

Jens-Marcel Ullrich - damals bei der Landesversicherungsanstalt tätig und heute als Dezernent u.a. für den Katastrophenschutz verantwortlich - hat den dramatischen Sommer 1997 noch gut vor Augen. "Ich bin natürlich auch zum Buschmühlenweg gefahren, um mir die Wassermassen anzuschauen. Das war schon enorm. Außerdem sehe ich noch den RTL-Reporter vor mir, wie er am Holzmarkt extra ins tiefe Wasser stieg, um die Situation bedrohlicher darzustellen", erzählt er. Am Ende sei Frankfurt relativ glimpflich davon gekommen. "In Slubice war die Lage ja noch viel dramatischer."

Nachhaltig in Erinnerung geblieben seien ihm die große Hilfsbereitschaft vieler Einwohner und der aufopferungsvolle Einsatz von Institutionen wie der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und der Bundeswehr. Auch das Krisenmanagement der Stadt und das Zusammenspiel mit Land und Bund habe - nach anfänglichen Informationsdefiziten - vertrauensvoll funktioniert.

Auf ein neues Hochwasser sieht sich die Stadt vorbereitet. Mit der Stärkung der Spundwand an der Oderpromenade und der Anschaffung einer mobilen Hochwasserschutzwand seien konkrete Maßnahmen zum Schutz der Innenstadt getroffen worden, heißt es. "Unser wunder Punkt aber bleibt der Buschmühlenweg", betont Jens-Marcel Ullrich. Dort und ebenso im Norden der Stadt fehlen nach wie vor Deiche. Das Land sei hier als Verantwortlicher für den Hochwasserschutz in der Pflicht.