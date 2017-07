Kandidatenrunde bei Sommerfest

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Der offizielle Teil eines SPD-Sommerfestes stand im Zeichen der Kandidaturen in der Region; es sind neben dem Bundestag auch viele Rathausposten neu zu besetzen. Vorgestellt haben sich Jörg Schröder aus Seelow und Jutta Werbelow aus Wriezen für die Wahl am 24. September, für den Urnengang am 25. Februar wirft Ronny Kelm aus Petershagen-Eggersdorf seinen Hut in den Ring. Nominiert wurde Montag die Kandidatin für Neuenhagen. Auch Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger war aus der Nachbarschaft gekommen, um allen Wahlkämpfern Kraft und Erfolg zu wünschen. "Wir müssen uns stark machen als Region", motivierte er. "Wenn ich mir unsere Kandidaten ansehe, dann ist mir um die Zukunft Ostbrandenburgs nicht bange." Gemeinsames Credo aller Kandidaten an diesem Abend war die übergreifende Zusammenarbeit in Kommunen, Kreis, Land und Bund. "Ich glaube, nur so hat unsere Region eine Chance", so Stephen Ruebsams Fazit am Ende seiner Moderation. "Alle müssen an einem Strang ziehen, mit gemeinsamen Ideen für Stadt und Land."