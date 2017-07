Regierung buhlt um weggezogene Brandenburger

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Im Kampf gegen den Bevölkerungsschwund in manchen Regionen Brandenburgs buhlt die Landesregierung um weggezogene Landeskinder. Dazu will Staatskanzleichef Thomas Kralinski (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts eine neue Förderung von Initiativen vorstellen, die sich um Rückkehrer kümmern. Vor allem in den 1990er Jahren waren viele Menschen wegen fehlender Arbeitsplätze und besserer Verdienstaussichten in den Westen gezogen. Angesichts des heutigen Fachkräftemangels oder auch einfach nur weil inzwischen die Rente ansteht, ziehen einige von ihnen inzwischen wieder zurück. Das Land will dies mit bis zu 200 000 Euro im Jahr unterstützen.