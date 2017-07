Frau Luther schenkt Suppe aus

artikel-ansicht/dg/0/

Niederjesar (MOZ) Mehr als 70 Christen aus dem Pfarrsprengel Mallnow und darüber hinaus waren am Sonntag Nachmittag zum Sommerfest in die Niederjesarer Kirche gekommen. Deren Altarraum verwandelte sich in eine Bühne und in eine Küche - die von Martin Luther und seiner Frau.

Was Deftiges zum Schluss: Im Anschluss an die Theateraufführung verteilten Martin Luther und seine Frau Katherina von Bora (Frank Fröhlich und Anne Schierack) zuvor zubereitete Suppe an die Gäste.

© Johann Müller

Genau so hatten es sich die Initiatoren der Sanierung der Niederjesarer Kirchenruine aus dem Pfarrsprengel Mallnow, der Gemeinde Niederjesar und vom Förderverein damals vorgestellt: Die Kirche sollte zum Dorfgemeinschaftszentrum werden, in dem es neben den Gottesdiensten auch geselliges Zusammensein und Kultur gibt.

Die Reihenfolge gab es am Sonntag zum Sommerfest des Pfarrsprengels. Für den von Pfarrer Martin Müller geleiteten Gottesdienst waren die fürs Kaffeetrinken bereits gedeckten Tische im großen Kirchenraum noch an die Wand gestellt. Danach verwandelte sich der Raum in ein großes Kirchen-Café: Mehr als 70 Gäste nahmen an den Tischen Platz, ließen sich den von Frauen aus den 13 Dörfern des Pfarrsprengels, der Hoffnungskirchengemeinde und der seit 2014 angegliederten Gemeinden Podelzig, Reitwein und Rathstock gebackenen Kuchen schmecken. Sogar aus Seelow und Friedersdorf waren Christen der Einladung ihres Vakanz-Pfarrers nach Niederjesar gefolgt.

"Bloß gut, dass damals keine klassischen Kirchenbänke wieder eingebaut worden sind", sagt Martin Müller noch. Dann wird zum dritten Mal an diesem Nachmittag umgeräumt: Die Tische und Stühle aus dem Altarraum müssen wieder raus, damit diese zur Bühne werden kann. Es gibt ein musikalisch-literarisches Programm, das sowohl lehrreich als auch höchst amüsant ist: Die Musiker Anne Schierack und Frank Fröhlich schlüpfen in die Rollen von Martin Luther und seiner Frau Katharina von Bora.

Der Altarraum wird zur Küche der Familie Luther, in der gerade gekocht wird - Gemüsesuppe. Tatsächlich schnippeln beide Möhren, Kartoffeln, Sellerie und Co. ins Wasser, das auf einem Elektrokocher zum Sieden gebracht wird. Welche historische Unkorrektheit! Natürlich sei es damals unvorstellbar gewesen, dass ein Mann sich an der Küchenarbeit beteiligt, weiß Frank Fröhlich. Aber im Hause Luther war schließlich manches anders. Nicht ohne Grund hat der Reformator seine Gattin "Herr Käthe" genannt.

Aus Frank Fröhlichs Feder stammt das "Drehbuch" für das Stück mit dem Titel "Frauen soll man loben. Tischgespräche im Hause Luther". Alles, was zwischen Martin und Katharina gesprochen wird, stamme aus Luthers gesammelten Tischreden, so Fröhlich. Das Gespräch dreht sich um Kirche, Kinder und - natürlich - um die Liebe. Und es entbehrt nicht des Witzes. Die Zuschauer in der Niederjesarer Kirche kommen unterhaltsam voll auf ihre Kosten.

Zumal die Originaltexte durch Musik aus der Reformationszeit, unter anderem von Luther selbst, umrahmt werden. Ein rundum gelungenes Sommerfest, findet am Ende nicht nur Pfarrer Martin Müller.