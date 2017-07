Wohnstätte für Honigsammler

artikel-ansicht/dg/0/

Jacobsdorf (MOZ) Blau und gelb gestrichen leuchten die über 30 Kästen - einst die Herberge von fleißigen Honigsammlern - seit langem sind sie verwaist. Der ausgediente Bienenwagen steht seit Jahren auf dem alten Sportplatz in Jacobsdorf und fristet dort ein vergessenes Dasein. Der sanierungsbedürftige Stand auf Rädern stammt vom Wilmersdorfer Vorwerk. Dort wurde er nicht mehr gebraucht. Die Jacobsdorfer hatten die Idee, das historische Teil wieder auf Vordermann zu bringen - was durch ABM-Kräfte passierte - und auf Dorffesten zu präsentieren. "Wir wollten zeigen, wie die damalige Imkerei funktionierte", sagt der ehemalige Amtsdirektor und Hobby-Imker Peter Stumm. Aus der Idee wurde nichts. Auch Stumms Imker-Arbeitsgemeinschaft in der Briesener Grundschule, die es mittlerweile mangels Beteiligung nicht mehr gibt, hatte keinen Bedarf. "Das hätte wenig Sinn gemacht, in Briesen gibt es zu wenig Bienenweide", erläutert Peter Stumm, der seine Völker in Petersdorf und Sieversdorf hat.