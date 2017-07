Alice in modernem Gewand

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587903/

Schwerter stoßen mit lautem Klatschen aneinander. Rotes Flackerlicht und unheilschwangere Musik sorgen für eine ungemütliche Atmosphäre. Die Zuschauer schauen gebannt, ob es Verletzte geben wird, doch es bleibt wohl hoffentlich schmerzfrei? Der Vertraute des Prinzen und die Schlange liefern sich einen erbarmungslosen Schwertkampf, während das Kaninchen, Alice und der Hutmacher hinter ihnen das Schauspiel begutachten. So schwungvoll geht es in dem Stück "Alice im Wunderland", das am Sonntag im Schützenhaus Beeskow seine Premiere feierte, zu.

Die junge Theatergruppe "Treffpunkt Bühne" unter der Leitung von Helene Radam hat die Premiere ihres zweiten Stückes nach "Ein Kriminalstück" vor großem Publikum aufgeführt. Seit Anfang des Jahres treffen sich 15 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 16 Jahren regelmäßig auf der Burg Beeskow. Unterstützung bei dem Verfassen des Textes bekamen sie von der Autorin Carmen Winter, die auch die Offene Schreibwerkstatt auf der Burg betreut. Um nicht nur ein klassisches Stück zu erzeugen, sondern ein Zusammenspiel von Schauspiel, Musik und Filmsequenzen zu zaubern, half den Jugendlichen der Beeskower Filmemacher Mario Lehmann bei der Kamera und dem Schnitt. Somit gelang es den Schülern, eine völlig eigene Interpretation des Klassikers ins Leben zu rufen. Besonders zu erwähnen ist auch der Hausmeister und Techniker des Schützenhauses Rainer Krüger, der mit der Lichttechnik allen Szenen, von der Reise ins Wunderland bis zum Sieg über die böse Königin, noch mehr Dimension gab.

Als die Königin endlich besiegt ist, tanzen alle Darsteller - vom Hutmacher bis zur Raupe - wegen des Todes der Königin zu lauter Musik und bunten Lichtern. Applaus des Publikums brandet auf. Somit wurde das Bühnenwerk nach einer Zusammenfassung von Alice beendet.

"Das Stück war wunderschön. Es hat meinen Humor total getroffen und ich war positiv überrascht", so Robert Paschke aus Stremmen. Er kam, um Emma Lange, die Großcousine seiner Frau, beim Schauspielern zu sehen. Auch Erika Radke aus dem Barnim war begeistert. Sie war extra wegen der Aufführung nach Beeskow gekommen. Schon das erste Stück, aufgeführt von der Jugend-Theatergruppe "Treffpunkt Bühne", hat ihr sehr gut gefallen. Sie ist die Großmutter des Raupen-Darstellers Dennis Radke. "Er war ganz aufgeregt", berichtet sie über ihren Enkel, der durch einen Aufruf zur Gruppe gekommen ist. "Er war anfangs der einzige Junge, was ihn aber nie gestört hat, da es ja nicht so schlimm ist, der Hahn im Korb zu sein. Er hat ganz große Freude am Spielen" Eine ähnliche Euphorie teilt Tea Balke aus Beeskow. Sie hat einen Zwilling gespielt und ist sehr glücklich darüber, dass alles so gelaufen ist, wie es geplant war. "Ich bin seit längerem schon dabei und kann mir sogar vorstellen, in der Zukunft nebenberuflich als Schauspielerin zu arbeiten", so Tea, die durch eine schulische Arbeitsgemeinschaft zum Schauspielern gekommen ist. Auch Leonie Krüger aus Groß Rietz kann sich vorstellen, in der Zukunft zu schauspielern. "Ich bin total zufrieden mit dem Stück und mit der darstellerischen Leistung aller", so die Kaninchen-Darstellerin. Ein von Anfang an starkes Interesse an der Schauspielerei hatte auch Debora Obst aus Müllrose. Sie spielte den Hutmacher und kann sich auch vorstellen, in Zukunft zu schauspielern.

Teamleiterin Helene Radam zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung, die das junge Ensemble seit dem Erstlingswerk "Ein Kriminalstück" im November vollzogen hatte: "Die Schauspieler haben bereits eine gewisse Professionalität ausgebildet", sagte sie. Außerdem freute sie sich über die "unglaubliche Spielfreude" ihrer Schützlinge.