Abendmahl-Genuss im Dom

Brandenburg (MZV) Brandenburg. Die Darstellungen vom letzten Abendmahl gehören zu den am häufigsten "wiederverwendeten" Szenen in der christlichen Kunst. Etliche Details blieben über die Jahrhunderte und auch über die Reformation hinweg unverändert, beispielsweise der an der Brust Christi schlafende Lieblingsjünger Johannes. Was blieb und wurde neu? Diese Frage wird in der Reihe "Kunstgenuss und Gaumenfreude" am kommenden Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr beantwortet. Kunstwerke aus dem Dommuseum werden dabei immer mit thematisch passenden Gaumenfreuden aus dem Restaurant Remise kombiniert. Der Eintritt kostet 25 Euro (ohne Getränke), Treffpunkt ist das Domportal. Anmeldungen unter events@domevents.de oder 03381/7943121.