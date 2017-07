Ortsdurchfahrt bleibt ein Problemkind

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Lindow (MOZ) Von Sonnen- und Schattenseiten hat sich Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider am Montag in Groß Lindow selbst ein Bild gemacht. Sie schaute sich die Baumaßnahmen an einem Teilstück der Landesstraße 373 an, informierte sich aber auch über die Problemstellen der Ortsdurchfahrt.

Vor-Ort-Termin: Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (2.v.l.) schaute sich am Montag die Bauprojekte in Groß Lindow an.

Wäre der Besuch von Brandenburgs Verkehrsministerin in Groß Lindow ein Theaterstück gewesen, so würde man wahrscheinlich von einer gelungenen Dramaturgie sprechen. Als sich Kathrin Schneider nämlich gemeinsam mit Brieskow-Finkenheerds Amtsdirektor Danny Busse, Groß Lindows Bürgermeister Björn Brinkmann sowie Vertretern des Ingenieurbüros H.-W. Richter und des Landesbetriebs Straßenwesen die neuen Brücken und Gehwege entlang der L 373 anschaute, da schien die Sonne. Kaum aber ging es bei einem Gespräch in den "Preussenstuben" um die restliche, unsanierte Ortsdurchfahrt, fing es mächtig an zu regnen. Der Himmel heulte - und das könnten die Anwohner auch, die sich seit etwa zwei Jahrzehnten einen Ausbau der Landesstraße wünschen. Die Gründe sind vielfältig: Die Entwässerung funktioniert beispielsweise nicht richtig - wovon sich die Ministerin am Montag selbst überzeugen konnte, als sie nach dem Regenguss mit dem Wagen durch massive Pfützen fahren musste -, der Belag ist nicht mehr der Beste und hier und da wackeln die Gläser in den Schränken, wenn ein Lkw durch den Ort brettert.

"Aber es wäre illusorisch zu sagen, dass hier in den nächsten zwei, drei Jahren etwas passiert", betonte Kathrin Schneider. Sie könne den Ausbau der Straße jetzt nicht in Sicht stellen. Hintergrund ist, dass sie in den kommenden Monaten eine erhebliche Debatte mit den Kommunen erwartet. Denn da der Anteil an Landesstraßen in Brandenburg unverhältnismäßig hoch sei, werde das Land Verantwortung übertragen. So zumindest möchte es der Landesrechnungshof. Sprich, einige Landesstraßen werden zu Kreisstraßen herabgestuft.

Die L 373 gehört zum sogenannten Grünen Netz von 2800 Straßenkilometern. 2000 Kilometer davon seien aber nicht mehr relevant als Landesstraßen. "Wir müssen abstufen. Wichtig ist, wie man das umsetzt", sagte die Ministerin. Die Ortsdurchfahrt in Groß Lindow steht ihr zufolge aber nicht auf der Abstufungsliste.

Amtsdirektor Danny Busse sieht es durchaus als Option, die L 373 als Kreisstraße in Betracht zu ziehen. "Wenn das Land seiner Einstandspflicht nachkommt und dem Kreis eine gut ausgebaute Straße übergibt", erklärte er. Doch da schüttelte die Verkehrsministerin mit dem Kopf. Auch wenn Ortsdurchfahrten bei ihr oberste Priorität haben, könne sie einen grundhaften Ausbau der Straße in Groß Lindow derzeit nicht zusichern. Aber sie weiß: "Irgendwann muss man hier massiv ran." Da gehe es auch um die Entwässerung und das sei dann finanziell eine ganz andere Größenordnung als die der aktuellen Baumaßnahme an der L 373.

Die Gesamtkosten für das jetzige Projekt, das in vier Bauabschnitte unterteilt ist (zwei sind bereits fertiggesellt) und 1025 Straßenmeter umfasst, betragen mehr als 800 000 Euro, wovon das Land 377 000 Euro gefördert hat. In der Ernst-Thälmann-Straße wurde teilweise der Asphalt erneuert, zudem wurde ein Gehweg beziehungsweise Geh-/Radweg angelegt - vor allem zur Schulwegsicherung. Denn einen ordentlichen Gehweg gab es bislang nicht. Eine Lücke bis zu einem bereits vorhandenen Fußweg muss nun noch geschlossen werden. Das Projekt beinhaltete im Uferbereich des Kanals zudem den Bau von zwei Brücken. "Das wurde so realisiert, dass ein nachträglicher Straßenausbau möglich ist", betonte Verena Nicolaus vom Planungsbüro Ingenieurbüro H.-W. Richter.

"Ich finde es gut, dass für die Knackpunkte, eine Lösung gefunden wurde", lobte die Ministerin die Zusammenarbeit aller Verantwortlichen bei dem aktuellen Straßenbauprojekt.