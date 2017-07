77 Vorschläge für Bürgerbudget

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der letzte Vorschlag für das Bürgerbudget 2017 ging wortwörtlich in letzter Minute ein: Um 23.59 Uhr erreichte er am Freitag, den 30. Juni, das Rathaus. Die eingebrachte Idee lautet: Den Fürstenwalder Marktplatz mit einer Bronzefigur zu verschönern. Dafür könnte die Ziegenskulptur aus der Frankfurter Straße umgesetzt oder eine neue Plastik geschaffen werden.

Das war der 77. Vorschlag. Im vergangenen Jahr waren es 89, allerdings endete die Frist diesmal zwei Monate eher, weshalb Jens Mörsel, in der Stadtverwaltung zuständig für das Bürgerbudget, mit der Resonanz "absolut zufrieden" ist. Die Palette ist wieder sehr groß, auch manche Ideen aus dem Vorjahr wurden wieder aufgegriffen. Wer sich einen Überblick verschaffen will: Alle Vorschläge findet man im Internet auf der Seite der Stadt. Sie werden nun an die Fachgruppen der Stadtverwaltung zur Stellungnahme weitergeleitet.

Am 6. September tagt dann der Ausschuss für Haushaltsüberwachung und Bürgerhaushalt und befindet, welche Ideen zur Abstimmung zugelassen werden - wobei es dabei vor allem darum geht, ob formale Kriterien eingehalten wurden. Insgesamt stehen in diesem Jahr wieder 80 000 Euro im Haushalt zur Verfügung, einzelne Vorschläge dürfen 15 000 Euro nicht überschreiten.

Am 8. Oktober, einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden mit dem Oktoberfest auf dem Marktplatz, kann in der Zeit von 11 bis 18 Uhr jeder Einwohner der Stadt, der mindestens 14 Jahre alt ist, persönlich seine Stimme für ein Vorhaben im Alten Rathaus abgeben. Neu ist diesmal übrigens, dass auf Ideengeber, deren Vorschläge es nicht ins Bürgerbudget schaffen, ein Trostpreis wartet: eine Tasse.