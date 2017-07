Aktie der Snapchat-Firma fällt unter Ausgabepreis

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Die Aktie der Firma hinter der populären Foto-App Snapchat ist erstmals unter den Ausgabepreis des Börsengangs Anfang März gefallen. Das Papier der Snap Inc. schloss nach einem weiteren Rückgang von 1,11 Prozent bei 16,99 Dollar.

