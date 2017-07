Lebendige Zeitreise durch die Stadtgeschichte

artikel-ansicht/dg/0/

Aber es gibt nicht nur Orte, die Geschichte machen. Etliche Persönlichkeiten, real oder vielleicht auch manchmal nicht unbedingt leibhaftig, prägten die Vergangenheit. Habakuk Schmauch (Heiko Hesse), die Weinmeisterin des Marienberg (Christine Steffen), der Franziskaner Mönch (Dr. Christian Heise), der alte Bismarck (Günther Weber) und Pribislaw Heinrich (Jens Wiedecke) erzählten ihre Stadtgeschichten. Trotz anfänglichen Regens und leider nur sehr wenigen Besuchern gingen alle Protagonisten in ihren dargestellten Persönlichkeiten so richtig auf. Es machte Spaß, ihren Geschichten zu lauschen und gut zuhören wurde dann ja auch noch belohnt. Für einen kleinen Obolus konnten Karten mit Fragen erworben werden. Wie wurden die Rebstöcke auf dem Marienberg bewässert? Wie nannte man Otto von Bismarck im Volksmund? In welchen Haus sollen Steine der Marienkirche verbaut worden sein? Oder warum klagten die Ratsherren nur den steinern Roland ihr Leid? Teils knifflige Fragen, die in den erzählten Geschichten immer beantwortet wurden. Zu gewinnen gab es u. a. Freikarten für szenische Stadtführungen oder Eintrittskarten zum Herbstfest im Slawendorf. "Eine unterhaltsame Veranstaltung, die gerne noch einmal stattfinden sollte", so die einhellige Meinung der Teilnehmer. Dann aber hoffentlich bei schönem Wetter und mehr Zuspruch. Ach ja: Die Steine der Marienkirche wurden im Frey- Haus verwendet und Bismarck wurde auch der "Eiserne Kanzler" genannt. Antworten auf die anderen Fragen bekommt man dann sicherlich, wenn man bei einer der nächsten Veranstaltungen im Slawendorf, auf dem Marienberg oder an einer Stadtführung teilnimmt.