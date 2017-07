artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (geh) 500 Jahre Protestantismus haben deutliche Spuren in Land und Stadt Brandenburg hinterlassen. Eine Zeitreise mit vielen Überraschungen fast ohne Zahlen, jedoch mit vielen unterhaltsamen und ungewohnten Ein- und Ausblicken bietet die Stadtführung "Auf den Spuren der Reformation". Die Reformation, da sind sich die Theologen und Historiker einig, war kein alles umstürzender Moment, sondern erstreckt sich über einen längeren Zeitraum konfessioneller Formierungsprozesse. "Dass sich diese langsam in Gang setzten, lag auch an der katholischen Kirche. Die hatte sich mit ihrem weltlichen Gebaren, dermaßen aus dem Fenster gelehnt, dass wirklich alle dorthin guckten", erklärte Dr. Christian Heise der als Franziskaner Mönch auf die Spurensuche ging. Natürlich fiel oft der Name Luther, aber Christian Heise machte auf eine erfrischende Art deutlich, dass es nicht nur Luther alleine war. Der böhmische Reformer Jan Hus und in England John Wyclif legten sich lange vor Luther mit der Kirche an. Dennoch war Luther zur richtigen Zeit am richtigen Ort: "Ich kann mit dem Ablass nichts mehr anfangen, das geht so nicht, das ist Mumpitz, das ist Karneval", das stieß auf offene Ohren! Nach einer kurzen Raterunde am Stadt-Relief, bei der es Goldtaler und eine Segnung mit "Weihwasser"zu gewinnen gab, startete die kleine Exkursion.