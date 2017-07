Laufen für den guten Zweck

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Wie viele 400m- Runden können Sie auf einem Sportplatz laufen? Fünf oder schaffen Sie vielleicht 50? Unter dem Motto "Laufen für den Märchengarten" veranstaltet das Quartiersmanagement Hohenstücken in Kooperation mit einer Projektgruppe der Technischen Hochschule Brandenburg an der Havel am 1. September ab 9 Uhr einen Spendenlauf. Alle Erlöse für die gelaufenen Runden werden dem neuen Märchengarten in Hohenstücken zu Gute kommen.Gesucht werden Unternehmen, die ihre Mitarbeiter für diesen Gesundheitstag entsenden wollen. Natürlich sind auch alle anderen Hobbyläufer herzlich willkommen. Jede Runde zählt für den Wiederaufbau.