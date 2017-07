artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Für ihn kam jede Hilfe zu spät: In Falkensee ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 40-Jährige war gegen 14.45 Uhr auf der Spandauer Straße nahe des Abzweigs Berliner Straße mit seinem Bike mit einem Auto seitlich zusammengestoßen und dann gegen einen Baum gekracht. Zuvor hatte der Havelländer offenbar gleich mehrere vor ihm fahrende Autos überholt.

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Berlin, der unter anderem einen Schock erlitt, war einem vorausfahrenden Wagen, der in die Berliner Straße abbiegen wollte, ausgewichen, um an diesem vorbeizufahren. In der Folge kam es zu dem schweren Unfall. Rettungskräfte, die wegen eines anderen Einsatzes zufällig schnell vor Ort waren, konnten indes für den Motorradfahrer nichts mehr tun. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des genauen Hergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen, der die Unfallstelle und die Fahrzeuge untersucht hatte. Während der Rettungs-und Bergungsmaßnahmen musste die Spandauer Straße für drei Stunden vollständig gesperrt werden.