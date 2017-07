Leegebruch: Vermisste Seniorin hilflos in Graben gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (til) Die am Montagabend in Leegebruch vermisst gemeldete Seniorin ist am Dienstagmorgen an einem Graben gefunden worden. Nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach war sie am Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr nahe der Autobahntangente von der B 96 zur A 10 von einem Lkw-Fahrer entdeckt worden. Er alarmierte die Polizei, die sich sofort mit dem Rettungsdienst auf den Weg in das sumpfige Gebiet machte. Die 78-jährige Frau, die an Demenz leidet, war seit dem Montagabend von der Polizei gesucht worden. Dafür kam unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Am Boden suchten Beamte mit Hilfe von Spürhunden nach der Dame. Die Frau wurde am Morgen ins Krankenhaus gebracht.