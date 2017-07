artikel-ansicht/dg/0/

Warschau (dpa) Schwere Unwetter haben in Polen zu Stromausfällen und Schäden geführt. Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu Dienstag landesweit zu mehr als 1000 Einsätzen aus, wie die Sicherheitskräfte der Agentur PAP mitteilten. In der Stadt Kalisz in Zentralpolen mussten demnach fünf Bewohner eines Hauses in Sicherheit gebracht werden, nachdem starker Wind das Dach beschädigt und den Schornstein zum Einstürzen gebracht hatte. Angaben zu Verletzten gab es zunächst nicht. Durch die Folgen des Unwetters fiel landesweit in etwa 30 000 Haushalten der Strom aus, wie das Sicherheitszentrum der Regierung bei Twitter mitteilte. Die Behörden warnten für Dienstag vor neuen Unwettern.