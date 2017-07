Silo im Falkenweg brannte

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Großeinsatz in Rathenow: Feuerwehren aus der Stadt und aus umlieggenden Orten löschten am Montag den Brand in einem Getreidesilo im Falkenweg. Rund 70 Leute waren an den Löscharbeiten beteiligt, die von 5.18 bis 18.10 Uhr dauerten und eine besondere Herausforderung darstellten. Laut Info von Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig war Getreide, insgesamt lagerten im Silo rund 150 Kubikmeter, in Brand geraten. Einfach Dach auf und Wasser von oben rein, wäre gefährlich, so Lienig. Denn der Wasserstrahl hätte Staub aufwirbeln können, was zu einer Explosion hätte führen können. Zudem dehne sich Getreide erheblich aus, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Laut Lienig hätte das Getreide im Silo den Beton sprengen können. So ließ man das brennende Getreide nach unten hin allmählich ab, wo es gelöscht wurde.