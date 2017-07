artikel-ansicht/dg/0/

Als Ansprechpartnerin für Ratsuchende steht Heike Köhncke zur Verfügung - eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet, abgesehen davon selber Mutter. Köhnke erlernte von der Pike auf den Beruf, den man umgangssprachlich als Kinderkrankenschwester bezeichnet, aber inzwischen in eine umfangreiche Berufsbezeichnung mündet: Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin.

Hintergrund der Initiative des Netzwerkes Gesunde Kinder ist nach wie vor der große Bedarf bei jungen Müttern und Vätern nach Beratung. Viele Fragen tun sich auf, was bei Heike Köhncke grundsätzlich auf Verständnis stößt. "Wir wollen da helfen, beraten und ermutigen, keinesfalls belehren", betont sie. Und sie fügt hinzu: "Das ist ein rein präventives, also vorbeugendes Angebot, nicht kontrollierend", weist die Expertin darauf hin, dass alle Gespräche zum Wohle der Kinder und auch Eltern ablaufen und keinerlei Zensuren oder ähnliches verteilt werden.

Klare Sache, die soziale Situation spielt eine große Rolle, aber es gehe auch um viele praktische Fragen des Alltags. "Zumal die heutigen Anforderungen an junge Familien, alles unter einen Hut zu bekommen, sehr hoch sind", betont Heike Köhncke. Man nehme nur den Leistungsdruck in der Gesellschaft, der sich leicht auf das Baby übertragen könnte. Da würden plötzlich Ansprüche an das Neugeborene wachsen, die eigentlich unnötig sind, betont die Beraterin. Und dann die Verunsicherung im täglichen Umgang mit dem "Neuankömmling". "Das zu thematisieren, ist wichtig und kann in einem Beratungsgespräch zwanglos geschehen, so dass sich für die Mütter und Väter ein Gewinn ergibt", erläutert die Expertin.

Hinzu kämen gesundheitliche Empfehlungen, beispielsweise die Ernährung betreffend, so Köhncke. Wichtig, weil Allergien und Unverträglichkeiten schon bei Neugeborenen immer mehr zunehmen. "Es gibt aber auch eine schier unübersichtliche Vielzahl von Angeboten bei Babynahrung, bei denen die Mütter verunsichert werden, weil die Altersfreigaben, ab wann Gemüse oder ab wann Obst gegessen werden kann, oft nicht stimmen", weiß die Expertin. Abgesehen von einem möglichen Etikettenschwindel bei Zusatzstoffen.

Köhncke arbeitete etliche Jahre im Klinikbetrieb mit Neugeborenen und studierte in Stuttgart, wie besorgte Eltern beraten werden können. Seit Januar 2014 ist sie als Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin im Einsatz für die Oberhavel Kliniken - auch im häuslichen Bereich. Und zwar im Rahmen des Förderprogramms "Frühe Hilfen", das der Bund aufgelegt hat.

Schwerpunkt-Themen seien neben der Ernährung nach wie vor die Babyausstattung, auch das Spielzeug, erklärt sie, Trinkrhythmus, Säuglingspflege und nicht zuletzt die Unfallverhütung, ebenso wie ein sicherer Babyschlaf zu gewährleisten ist.

Das Wichtigste aber: "Ich unterliege der gesetzlichen Schweigepflicht", erklärt Heike Köhncke, die schnell und unproblematisch dank eines großen Netzwerkes helfen kann. Und vor allem, die Beratung ist kostenlos!

Die nächste Beratung ist am 14. August von 10 bis 12 Uhr in der Klinik Gransee. Telefonische Anmeldungen und Terminvereinbarungen sind unter 0176 57821170 möglich.