Vom Sonnenwinkel zur THB

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Seit Montag ist Leben zurückgekehrt in die Magdeburger Straße 16. 55 Kinder der zur Sanierung vorgesehenen Kita "Sonnenwinkel" in der Grabenstraße 19/20 erleben ihren ersten Tag in der neuen Einrichtung. Und sie genießen ihn in vollen Zügen. Nach großer Hauserkundung fällt das Fazit eindeutig aus: "Alles ist toller", urteilt Fero (6). Lewis (6) findet den Sportraum toll "und die Kuschelecke unter der Treppe". Lilli (6) deutet auf die zweite Ebene im Sportraum und verrät, "da kann man hochgehen und spielen. Und vielleicht bringt der Weihnachtsmann die Rutsche, die da ran soll." Joachim Damus, Geschäftsbereichsleiter der Dienste für junge Menschen beim LAFIM (Landesausschuss für Innere Mission), dämpft die Euphorie ein wenig. Die Rutsche käme wohl erst nächstes Jahr, man habe erst einmal ganz schön vorgelegt und noch viel vor. Wobei der Zeitplan eine Variable ist. Eigentlich sollte das zur Kita gewandelte Offizierskasino schon im September 2016 bezogen sein. "Hier bewahrheitet sich, was lange währt, wird gut. Es ist fantastisch geworden"", freut sich Damus und mit ihm Kita-Leiterin Dorina Klingner samt achtköpfigem Team. Die großen hellen Räume sind ideal für Kinder, zumal alle Flurwände im Innern mit Fensterausschnitten versehen wurden. "Das Licht geht quer durchs Haus, so wollten wir's", erläutert Joachim Damus. Der einstige Theatersaal ist nun Bewegungs- und Mehrzweckraum, im oberen Verwaltungsbereich ist nun die mittlere Gruppe untergebracht und in den Spielräumen des Kasinos die Krippe. "Der hohe Standard für die deutschen Offiziere macht sich heute bezahlt. Die Größe und Anordnung der Räume und Fenster, die soliden Mauern - mir war auf Anhieb klar, dass dieses Haus eine tolle Kita abgeben wird." Die Magdeburger Straße 16 war 1903/04 als Offizierskasino der Artilleriekaserne entstanden. Ein ziegelsteinerner, vollunterkellerter Zweigeschosser an der Ecke zur Fouquéstraße mit Schmuckgiebel, Saalanbau, Spitzbogenfenster und Pyramidenhelmturm - vermutlich ein Beobachtungsposten für die Soldaten, später für die Sowjetarmee, die das Haus von 1945 bis 1993 nutzte. Nach Abzug der Streitkräfte blieb das Haus leer, wurde wiederholt verkauft, sollte Technologieunternehmen eines Schweizers werden und wurde Spekulationsobjekt. Bis es im Sommer 2015 der Berliner Projektentwickler Elmar Keidel erwarb. Im Vorfeld hatte er die Möglichkeit ausgelotet, einen Kindergarten daraus zu machen und fand mit dem LAFIM den passenden Partner. So wurde das Haus zur Kita mit 76 Plätzen, die erstmal 55 einstige Sonnenwinkel-Kinder nutzen und sukzessive aufgefüllt werden (50 Bewerbungen liegen vor). Auch die verbliebenen 45 Kinder in der Kita "Sonnenwinkel" werden vorerst wieder auf 70 Kinder aufgefüllt, die dann zum 1. April 2017 in die neue, von der Brandenburger Bank gebaute Kita hinterm REWE-Markt in der Neuendorfer Straße ziehen. Sodann wird der "Sonnenwinkel" saniert.