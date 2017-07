artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Kaum dass die Restarbeiten an der B1 bei Groß Kreutz geschafft sind und bauvorbereitende Maßnahmen die Vollsperrung zwischen Wust und Gollwitz ankündigen, lauert die nächste Staufalle am Knotenpunkt der B1 und B102. Wegen der "Instandsetzung der Brücke über den Neujahrsgraben", wie der Landesbetrieb Straßenwesen wissen lässt. Und weiter: "Am 13.07.2017 wird die Verkehrsführung für den 1. BA eingerichtet. Dabei wird auf beiden Richtungsfahrbahnen der jeweils linke Fahrstreifen gesperrt." Ab 14. Juli sollen dann die gesperrten Fahrbahnen im Brückenbereich abgefräst und folgend die Abdichtung, die Borde, der Fahrbahnbelag sowie der Aufbau des Mittelstreifens erneuert werden. Zu erledigen sind die Arbeiten im 1. BA bis zum 31. Juli. Doch gehen die Bauarbeiten abschnittsweise in Bauphasen weiter und dauern voraussichtlich bis zum 02. November. Was passiert, beschreibt Michael Kaulfuß vom Landesbetrieb Straßenwesen so: "Zielstellung für die Bauarbeiten ist die Sanierung der Richtungsfahrbahn Potsdam bis spätestens zum Ferienende, damit der stadtauswärtige Verkehr Richtung Autobahn dann ungehindert fließen kann. Danach wird die Brücke auf der stadteinwärtigen Richtungsfahrbahn instandgesetzt. Ab Anfang Oktober werden die Schäden unter der Brücke beseitigt - Betoninstandsetzung, Widerlager und Ergänzung der Steinschüttung. Den Zuschlag für die Instandsetzungsarbeiten hat die Firma VTO (Olbernhau) erhalten.