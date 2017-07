artikel-ansicht/dg/0/

Mindestens viermal die Woche ruft Trainer Torsten Thiel seine Mannen zu den verschiedensten Einheiten auf den Sportplatz an der Niederheide oder auch zum Waldlauf. Dazwischen stehen noch sieben Testspiele gegen hochkarätige Konkurrenz sowie der traditionelle Fleischerei Grönke-Cup am 29.Juli auf dem Plan. Erster Testgegner wird bereits am Sonnabend um 15 Uhr auf heimischem Platz der Oberligist SV Altlüdersdorf sein.

Personell wird es im Trainer- und Betreuer-Team nur eine Änderung geben. Andreas Mandel, ehemaliger Keeper der ersten Mannschaft und jetzt noch aktiv im Gehäuse der Ü 45-Mannschaft, wird als Torwarttrainer fungieren. Torsten Thiel ist weiter der Chef, Hans-Peter Ohlbrecht und Uwe Freter stehen im als Betreuer zur Seite.

Durchaus interessant und vielversprechend hört sich die Liste der Neuverpflichtungen an. Der Schotte Sean Adams kommt aus dem U-23-Kader des Berliner AK, mit Cameron Clark kommt ein gebürtiger Ire vom VfB Hermsdorf, Sven Peuschel (Sparta Lichtenberg), Dustin Pachollek (Fortuna Glienicke) Joshua Krebs aus Gelnhausen und Admir Alkjanowic (zuletzt Falkensee/Finkenkrug) stoßen ebenfalls zum Kader. Der langjährige Kapitän Stephan Pötzl, der familienbedingt kürzer treten will, und Andreas Kübler (geht in die Reserve) wollen sich die Strapazen in der ersten Mannschaft nicht mehr antun.

So wird der Kader also auf jeden Fall breiter. "Das war auch nötig, wenn man sich nur unsere zum größten Teil verletzungsbedingten personellen Probleme der vergangenen Saison vor Augen führt", sagt Marijan Reeder, der im erweiterten Vorstand für die Sportliche Leitung der Männer zuständig ist.

Erstmals seit fünf Jahren wird der Verein wieder eine Mannschaft Über 40 Jahre in der Bezirksliga ins Rennen schicken.Das wurde möglich, weil sich altersbedingt einige Kicker aus der Team Ü 32 dafür anbieten und auch weitere Interessierte dazukommen. "Das ist äußerst erfreulich", so Marijan Reeder. Die 32er-Truppe startet als Aufsteiger in der Landesliga. Über eine Verstärkung freut sich Christian Gantzke, der Trainer der Reserve. Enrico Woile stößt als Co-Trainer und Spieler zum Kreisliga-Team hinzu.