Gransee (sz) Vereinschef, Funktionär beim Fußballverband, Platzwart: Horst Wrege hat in den vergangenen Jahrzehnten seine Spuren hinterlassen. Heute feiert der in Gransee lebende Rentner seinen 80. Geburtstag.

Der gelernte Schumacher spielte im Nachwuchsbereich in seiner Geburtsstadt Oranienburg. Seine Auftritte für die Zweite und Dritte der Eintracht bezeichnete er später als "mehr schlecht als recht". Eine schwere Knieverletzung bedeutete schon 1957 das Ende der Zeit als aktiver Fußballer - und als Schiedsrichter. Als Referee hatte es Wrege damals bis in die Landesklasse geschafft.

Dem Fußball blieb er treu. "Ob Kofferträger oder Platzkassierer: Es gab nichts, was ich nicht gemacht hätte." 1962 wurde Wrege bei der Eintracht Fußball-Sektionsleiter. Mit einer Unterbrechung von zwei Jahren füllte er dieses Amt ein Vierteljahrhundert aus. In dieser Zeit scheiterten die Kreisstädter einige Male nur knapp am Aufstieg in die DDR-Liga. 1989 gab Wrege das Amt aus freien Stücken ab. 25 Jahre seien genug gewesen. Im Verein brachte er sich fortan "nur noch" als Platzwart ein. Seit 1971 (und bis 2002) kümmerte er sich in hauptamtlicher Funktion um den Rasen an der André-Pican-Straße. "Er hat sich ja nicht nur um die Rasenflächen gekümmert, die immer in einem top Zustand waren", erinnert sich sein langjähriger Weggefährte Helmut Bugiel. "Horst Wrege hat mit dazu beigetragen, dass die komplette Anlage immer sauber und sicher war. Er sorgte für Ordnung und in seiner einmaligen Art auch für das richtige Benehmen der Schüler." An manchen Tagen seien 200 Kinder und Jugendliche auf der Anlage gewesen.

Der Nachwuchs lag Wrege ohnehin am Herzen. Jahrzehntelang fungierte er als Vorsitzender des Jugendausschusses und ist noch heute Staffelleiter. Zuletzt war er viele Jahre Platzwart in Sachsenhausen.

In Anerkennung seiner Verdienste für den Nachwuchsfußball wurde Horst Wege 1997 mit dem DFB-Ehrenamtspreis und vor drei Jahren mit der Goldenen Ehrennadel des Fußball-Landesverbandes ausgezeichnet. Seit 2002 ist er Ehrenmitglied der Oranienburger Eintracht.

Löwenberg (kli) Der Zehdenicker Arthur Rose ist Leichtathletik-Landesmeister. Im Trikot des Löwenberger SV triumphierte der Schüler am Sonntag im Hochsprung der AK 12. Nachdem er in der vergangenen Woche in Hamburg mit 1,50 Metern einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt hatte, reichten diesmal 1,47 Meter zum Gewinn des Meistertitels. Komplettiert wurde der Erfolg durch seinen siebten Platz im Speerwerfen mit 25,89 Metern. Tim Schulz (AK 10) stellte sich erstmals der Herausforderung Landesmeisterschaft und erzielte im 30-Meter-Sprint und Ballwurf persönliche Bestleistungen.

Der Löwenberger SV ist am Mittwoch Veranstalter des traditionellen Werferabends. Im heimischen Waldstadion werden ab 16 Uhr die Sieger in verschiedenen Wurfwettbewerben ermittelt.