Wirtschaft in Brandenburg wächst extrem unterschiedlich

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Wirtschaftskraft hat sich in Brandenburg in den vergangenen Jahren regional extrem unterschiedlich entwickelt. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark kletterte das Bruttoinlandsprodukt ohne Inflationsbereinigung von 2012 bis 2015 um durchschnittlich 6,5 Prozent pro Jahr, wie das Statistikamt am Dienstag mitteilte. Der Kreis Teltow-Fläming lag mit einem Wachstum von 6,2 Prozent auf dem zweiten Platz. Im Kreis Spree-Neiße rund um Cottbus ging die Wirtschaftsleistung dagegen um jährlich 1,1 Prozent zurück. In den kreisfreien Städten kletterte das BIP zusammengenommen im Schnitt um 3,3 Prozent, in den Landkreisen um 4,2 Prozent.