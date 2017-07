artikel-ansicht/dg/0/

Da der für sein Orgien-und-Mysterien-Theater bekannte Künstler mit seinen Aktionen "einen Abstieg in die Tiefen der alltäglichen Welt und dem Wühlen im Innersten" vollziehe, passten die vom Lärm des Lebens abgeschotteten unterirdischen Ausstellungsräume perfekt zu dem Werk, meinten die Organisatoren. Nach Ende des Schau wolle Nitsch in der angrenzenden Konzerthalle auch noch eine neue Komposition vorstellen.

Nitsch wurde unter anderem mit Tierschlachtungen, Prozessionen und Blutschüttaktionen bekannt. Seit rund 20 Jahren ist sein Werk in den großen Museen der Welt zu sehen, darunter im Museum of Modern Art in New York und der Tate Gallery in London. Nitsch gehört zu den Hauptvertretern des Wiener Aktionismus. Er setzt sich intensiv mit religiösen und mythologischen Fragen auseinander.