Thyssenkrupp streicht bis zu 2500 Stellen in der Verwaltung

Essen (dpa) Der Industriekonzern Thyssenkrupp verschärft den Sparkurs und will in den kommenden drei Jahren bis zu 2500 Stellen in der Verwaltung abbauen. Die Hälfte davon entfalle auf Deutschland, erklärte Thyssenkrupp auf Anfrage.

© Oliver Berg/dpa