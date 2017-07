Erlebnis "altstadtlust"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587967/

Teilnehmen - und gewinnen. Sammelpunkte gibt es in jeder der 31 Städte, die Mitglied in der AG "Städte mit historischen Stadtkernen" sind.

Teilnehmen - und gewinnen. Sammelpunkte gibt es in jeder der 31 Städte, die Mitglied in der AG "Städte mit historischen Stadtkernen" sind. © MZV

Dank des großen öffentlichen und privaten Engagements präsentieren sich die Stadtkerne heute als besondere Orte voller Atmosphäre und Charakter.

Auch die Kurstadt Bad Belzig gehört zu den 31 Städten, die sich in der AG zusammengeschlossen haben.

Die AG hat aktuell ein Gewinnspiel entwickelt. Interessierte können sich in der Tourist-Information am Markt eine Sammelkarte abholen und in den verbleibenden Monaten des Jahres 2017 möglichst viele der 31 Städte besuchen. In jeder Stadt, die besucht wurde, holen sich die Teilnehmer einen Sammelpunkt ab. Wer mindestens fünf Altstadtpunkte gesammelt hat, kann am Gewinnspiel teilnehmen. Als Dankeschön verlost die AG Reisen in die Stadtgeschichte und zahlreiche Kunst- und Kulturerlebnisse.