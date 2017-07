Singende Säge spielt zu Uckermärkischen Musikwochen

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt (MOZ) Musik auf der Säge - das passt in die Uckermark. Tatsächlich ist das kein Marketing-Gag, sondern ein höchst klassisches Konzert. Wer die Singende Säge hören will, muss einfach zu den Uckermärkischen Musikwochen nach Schwedt kommen.

Tatsächlich handelt es sich um einen Fuchsschwanz - also um das altbekannte Werkzeug eines jeden Holzwurms. Wer ihn mit dem Violin-Bogen "bearbeitet", kann durch Biegen des Metalls die unterschiedlichsten Töne erzeugen. Genau das macht Katharina Micada. Die Sopranistin lässt nicht nur ihre eigene Stimme bei den Uckermärkischen Musikwochen erklingen, sondern auch die ihrer Säge. Das Ganze zur Musik von Franz Schubert. Katharina Micada ist Vize-Weltmeisterin auf dem durchaus etwas eigenwilligen Instrument. Die Schauspielerin wird am 13. August im Berlischky-Pavillon zu erleben sein. Es ist das erste Wochenende des uckermärkischen Musikmarathons. An insgesamt vier Wochenenden halten kleine und größere Ensembles und Solisten den Landkreis auf den Beinen. Überall sind Instrumente und Noten unterwegs. 23 Konzerte haben die Veranstalter der Uckermärkischen Musikwochen geordert.

Doch nicht nur die Säge vibriert. Zu den akustischen Raritäten gehört diesmal auch die Pommer. Sie kommt nicht - wie mancher sofort vermutet - aus dem brandenburgischen Nachbarland, sondern wird auch Bombarde genannt. Es handelt sich um ein Holzblasinstrument, eine Art Schalmei.

Mit solcherart Besonderheiten weiß Christoph Wichtmann, musikalischer Leiter der Musikwochen, sein Publikum auf dem Lande neugierig zu machen. Doch es kommt noch besser: Selbst in der Uckermark dürften die Komponisten, die "Brandenburg um 1600 ein goldenes Zeitalter der Gambenmusik bereiteten, kaum bekannt sein". Zu hören im Roten Haus in Polßen.

Die Künstler treffen wie stets an den urtümlichsten Orten auf ihr Publikum. Während die kleinen Dorfkirchen durchaus als äußerst passable Konzertstätten gelten, sind diesmal erstmals der Pferdestall in Battin, die Wassermühle in Werbelow und das jüdische Ritualbad in Schwedt dabei.

In Angermünde bleibt man dem gerade sehr populären Thema der Reformation treu. Hier will das mit dem Echo-Klassik-Preis ausgezeichnete Ensemble Capella de la Torre ein Programm zu Kaiser Karl IV. aufführen. Natürlich im Franziskanerkloster.

Und noch eine spezielle Besonderheit wartet in Grimme: Dort bietet das Ensemble Les Gourmands ein Kochbuch aus der Zeit des Barocks an. Es wird allerdings nicht verkauft. Stattdessen kann das Publikum vertonte Rezepte rein akustisch erleben.

Vom 12. August bis zum 3. September erklingen jeweils an den Wochenenden 23 klassische Konzerte an 23 Orten. Zu Gast sind Musiker und Ensembles aus Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt. Die Uckermark ist mit dem Preußischen Kammerorchester vertreten.

