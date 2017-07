artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Mit dem idyllischen Bohlenweg an den Eichwerder Moorwiesen bewirbt sich die Gemeinde Glienicke um den Projektpreis des Naturparks Barnim, zu dem die Kommune gehört. Am Dienstag besichtigte die Jury den Wanderweg auf dem früheren Kolonnenweg der Berliner Mauer.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587971/

"Wir wollen mit diesem Projekt das Moor erlebbar machen", erklärte der damalige Projektleiter Holger Rößling vom Naturschutz-Fond Brandenburg. Dass das funktioniert, konnten die Jurymitglieder live erleben. Während sie trockenen Fußes am Rande des mit großem Aufwand wiedervernässten Moores entlanggingen, begrüßte ein munterer Zilpzalp die Gruppe aus einem Baum. Ständig passierten Radfahrer die Gruppe, die den Weg als schnelle Verbindung zwischen Berlin und Schildow nutzen. Jogger sind ebenso wie Spaziergänger immer wieder dort anzutreffen. Dank des Steges aus unbehandeltem Robinienholz, der auf einer Stahlkonstruktion fest verankert ist, werden die Nutzer geschickt durch die Botanik gelenkt. Wo früher noch Trampelpfade durch Brutgebiete führten, ist heute so dichter Bewuchs, dass es kaum ein Durchkommen gibt.

Zunächst besichtigte die Juryan der Glienicker Ortsgrenze zu Berlin-Reinickendorf der Startpunkt. "An dieser Stelle ist auch der länderübergreifende Charakter des Naturparks deutlich sichtbar", sagte Bürgermeister Hans-Günther Oberlack (FDP). Der Naturpark umfasst Gebiete in Berlin und in Brandenburg.

Das Landschaftsschutzgebiet "Eichwerder Moorwiesen" ist etwa 30 Hektar groß. Einen Großteil des Biotops hat der Naturschutz-Fonds Brandenburg 2011 gekauft, weitere Flächen langfristig gepachtet. Vor einigen Jahren wurden mit großem Aufwand sieben Kilometer Entwässerungsgräben verschlossen, um das Wasser in dem Gebiet zu halten. Denn nur so kann sich das Moor regenerieren.

Erste Erfolge sind zu verzeichnen. Seltene Vögel wie der Kranich entdeckten das schwer zugängliche Feuchtgebiet als Brutplatz. Typische Moorpflanzen wie das Sumpfblutauge haben sich wieder angesiedelt.

Auf dem 300 Meter langen Steg stehen unterwegs Bänke zum Ausruhen und Tafeln für wissbegierige Naturfreunde. An einer Stelle befindet sich sogar ein Sichtfenster aus Gitter im Steg, um direkt aufs Moor schauen zu können. "Ich bin beeindruckt", sagte Peter Gärtner, Leiter des Naturparks Barnim sowie Geschäftsführer des Kuratoriums. Das war er aber auch von den anderen drei Projekten, die die Jury am Dienstag im Nachbarkreis Barnim begutachtet hat. Zunächst besuchte die Gruppe die Bürgerstiftung Barnim-Uckermark in Wandlitz, anschließend wurde ein altes Trafohäuschen besichtigt, das zum Wohnquartier für Fledermäuse umgebaut wurde. Dritte Station am Dienstag war die gemeinnützige Projektwerkstatt "Schöpfwerk" in Eberswalde. Sie besteht aus vier Werkstätten: Siebdruck, Malerei, Stoff und Schmuck sowie einem Kieztreff. "Selbst machen statt machen lassen und reparieren statt wegwerfen" lautet die Devise des Projektes.

Der Gewinner des Projektpreises, der 2017 erstmals zu vergeben ist, wird beim Naturparkfest am 24. September im Wandlitzer Barnim-Panorama geehrt.