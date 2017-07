Kita-Fußballfeld ist einmalig

artikel-ansicht/dg/0/

Die mit einer Kapazität von bis zu 240 Plätzen größte Rathenower Kita, "Jenny Marx", wurde 1972 eingeweiht. Bis auf zwei Schaukeln wurden vielfältige moderne Spielgeräte, wie Klettertürme und Netzklettergeräte, neu errichtet. Dafür wurden auch neue Sandspielkästen angelegt. Vor dem Planschbecken, das im vorigen Jahr saniert werden konnte, wurde ein kleines, durch Sonnensegel überdachtes, Amphitheater gebaut.

"Die Anlage ist fantastisch", schwärmte Seeger. "Solche tollen Spielgeräte gab es zu meiner Zeit nicht." Das Highlight ist aber eindeutig das große Streetsoccer-Spielfeld, das der Bürgermeister mit einem Schuss einweihte. Danach nahmen die Kinder ihr neues Fußballfeld in Besitz.

"Bisher wurde über die Sommermonate auf der Außenanlage ein mobiles Streetsoccer-Feld aufgebaut, dass auch anderen Kitas mitnutzten. Das moderne stationäre Spielfeld ist einmalig", so Kita-Leiterin Heidrun Höffler. "Während der Bauarbeiten mussten wir mit den Kindern Einschränkungen hinnehmen. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Die Anlagen wurden toll gestaltet." Aus dem Konjunkturpaket des Bundes für finanzschwache Kommunen investierte die Stadt in die Kita "Jenny Marx", mit derzeit insgesamt 220 Kindern, rund 360.000 Euro.

Auch die Spielflächen der benachbarten Kita "Kleine Philosophen" wurden neu gestaltet. Die derzeit 79 Kinder erhielten ebenfalls neue Klettergeräte und einen großen Sandspielkasten. Dafür wurden rund 125.000 Euro investiert. Der Eigenanteil der Stadt beträgt zehn Prozent.

Noch in diesem Sommer erfolgt in der Kita "Jenny Marx", nach Vorgaben der Bausicherheit und für eventuelle Evakuierungen, der Umzug einer Gruppe Krippenkinder in das Erdgeschoss. Damit sind kleinere Umbauarbeiten in dem betroffenen Raum nötig. In der Kita "Kleine Philosophen" erfolgt derzeit noch die Neugestaltung der Außenfassade des Gebäudes.

Übrigens: Ab den 1. August sinkt der Betreuungsschlüssel in den Kitas für Kinder zwischen drei und sechs Jahren von zwölf auf 11,5 Kinder.