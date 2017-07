Laufende Seesternchen

artikel-ansicht/dg/0/

Auf der Strecke am See über vier Kilometer kamen Bernd Mitsch, Roberto Lache und Steven Köhler als Erste ins Ziel. Über acht Kilometer belegten Thomas Paeschke, Enrico Lange und Dennis Marske die ersten drei Plätze. Zum dritten Mal beteiligte sich die Kita "Seesternchen" am Sportereignis. Unter den 17 kleinen Läufern starteten auch Kinder, die ihren Urlaub auf dem Campingplatz im Ort verbringen. Als Erste über die 500-Meter-Strecke erreichte Livia Gabriel das Ziel am Gemeindezentrum. Die Siebenjährige zog mit ihrer Mutter vor einem Jahr von Steckelsdorf nach Derben bei Parey/Elbe. Der jüngste Läufer war Anton aus Rathenow, der im August zwei Jahre alt wird.