Weniger Scheidungen in Brandenburg

Potsdam (dpa) In Brandenburg sind im Vorjahr so wenige Ehen wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr geschieden worden. Für 4691 Paare wurde das Aus besiegelt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Das seien 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Mit 5,5 Prozent endeten die meisten Ehen im sechsten Jahr.