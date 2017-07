artikel-ansicht/dg/0/

Steckelsdorf (MOZ) Das jährliche Steckelsdorfer Dorffest unterscheidet sich grundsätzlich kaum von Dorffesten anderer Orte im Westhavelland. Es gibt ein buntes Nachmittagsprogramm mit Kinderanimation, Kaffee und Kuchen, Deftiges vom Grill und am Abend Tanz. Aber alle zwei Jahre organisiert der Heimatverein ein besonderes abendliches Überraschungsprogramm, das dann für ordentlich Stimmung sorgt und viele Gäste anzieht. So wie am Samstag wieder.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587987/

Nach der Schlager- und Volksmusikparty "Immer wieder samstags" im Jahr 2015, in Anlehnung an die sonntägliche Sommersendung der ARD mit Stefan Mross, lud Steckelsdorf in diesem Jahr unter dem Motto "Malle für alle" zur Mallorca-Party in den "Mega-Park" auf die Festwiese hinter der Kita ein. Auch in diesem Jahr feierten die Steckelsdorfer und Gäste bereits ab 19.00 Uhr mit DJ Moonlight aus Rhinow.

Aber die Stimmung ließ sich noch steigern. Um 20.45 Uhr startete das 75-minütige Karaoke-Programm. Neben Mitgliedern des örtlichen Heimatvereins traten auch wieder der Premnitzer Gastwirt "Ecki" Blume mit seinen Freunden und das Männerballett des Buckower Carnevalvereins auf. Auch die Rathenower Brüder Thomas und Henry Stachowiak und Wolfgang Jahn unterstützten als gebürtige Steckelsdorfer wieder das Programm.

Für ihren Auftritt als Prominente verkleiden sich die Akteure mit Liebe zum Detail und schminken sich aufwändig. "Die Vorbereitungen für das Programm beginnen immer Anfang des Jahres", so Ortsvorsteher Corrado Gursch. "Auch die aufwändigen Kulissen müssen gebaut werden." In diesem Jahr waren es unter anderem ein Dutzend Palmen, mit denen die Festwiese dekoriert wurde. Der Ortsvorsteher blieb dem Schlagerfach treu und trat, nach Heino und Udo Jürgens in den letzten Jahren, diesmal als Roland Kaiser mit Maite Kelly im Duett auf. Das Programm bot alle Malle-Stars, wie Schäfer Heinrich, Antonia aus Tirol, Tim Toupet und Ikke Hüftgold auf. Die Zuschauer feierten Marco Schwarz, den Vorsitzenden des Heimatvereins, als Andreas Gabalier und Henry Stachowiak als DJ Ötzi. Auch Mickie Krause, der Moderator der Show, sang seinen Hit "Geh mal Bier holen". Sogar eine Helene Fischer ("Ecki" Blume) gab sich die Ehre, die dem Rathenower Bürgermeister Ronald Seeger, einen Kuss aufdrückte.

Die "Buckower Strapsmäuse", das Männerballett des BCV, heizte mit seinen beiden Auftritten dem Publikum weiter ein. Und so traf Cindy aus Marzahn vom Männerballett zum Finale auf den König von Mallorca, Jürgen Drews (Thomas Stachowiak).

Das Dorffest war erneut am Morgen mit einem Steckelsdorfer Seelauf gestartet worden. Nach dem Mittag wurde das durch Heimatverein, Freiwillige Feuerwehr und Gemeinde organisierte Fest in der Kirche eröffnet, und das Puppentheater Berlin führte dort das Stück "Die Stadtmaus und die Feldmaus" auf.

Tierisch ging es zudem hinter dem Gemeindehaus zu. Der Steckelsdorfer Roland Ueberschär vom Rassegeflügelzuchtverein Rathenow und Umgebung zeigte einige seiner Hühner. Einen Greifvogel brachte der Rathenower Falkner Oliver Peipe mit. Die Besucher konnten mit seinem imposanten Wüstenbussard ganz nah auf Tuchfühlung gehen. Die Steckelsdorferin Kerstin Denzin bot indes Kinderreiten auf ihren Pferden an. Ab 15.30 Uhr unterhielten "Die Fröhlichen Elbharmonikas" aus Magdeburg die Gäste.