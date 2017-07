36-Jähriger nach Unfall unter Schock

artikel-ansicht/dg/0/

Markee (MOZ) Ein mit acht Personen besetzter Kleinbus ist am Montagnachmittag in Markee auf der Markauer Hauptstraße auf ein Auto aufgefahren und schob diesen in der Folge gegen den Anhänger eines verkehrsbedingt haltenden Lkw. Bei dem Unfall erlitt der 36-jährige Autofahrer einen Schock. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.