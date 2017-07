artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Erst 13 Jahre alt ist der Lebensretter von Zehdenick. Das stellte sich im Rahmen der Suchaktion unserer Zeitung heraus: Der Gymnasiast Tobias Steinhöfel hatte den Notruf rechtzeitig und geistesgegenwärtig betätigt, als Detlef Schulz am 27. Juni am Döner-Imbiss in der Berliner Straße in Zehdenick urplötzlich zusammenbrach.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588011/

Doch nicht nur der Geistesgegenwart des jungen Mannes war es zu verdanken, dass der 60-jährige Falkenthaler rechtzeitig von Rettungssanitätern und Ärzten versorgt werden konnte.

Als rettender Engel betätigte sich ebenso Tobias Sigg. Der 44-jährige Zehdenicker überbrückte die kritischen Minuten bis zum Eintreffen des Rettungswagens nicht nur mit einer Herz-Lungen-Massage für den auf der Straße liegenden Schulz. Er holte den Verunglückten dank seines entschlossenen Eingreifens aus einem Zustand der Leblosigkeit wieder zurück ins Leben.

Dass sich für Detlef Schulz jetzt alles zum Besseren wenden kann, bestätigte unterdessen seine Schwester Ute Krüger: "Mein Bruder konnte erfolgreich operiert werden, ihm haben die Ärzte nun einen hochmodernen Herzschrittmacher eingepflanzt, so dass er erst einmal über den Berg ist", erklärte Ute Krüger mit noch immer brüchiger Stimme. Sie wirkt sehr betroffen, zumal sie selbst an einer Herzkrankheit leidet, zugleich aber scheint sie voller Hoffnung zu sein, dass sich für den Bruder nun eine lebenswerte Perspektive auftut.

Dafür sorgt auch die zweite Schwester, Doreen Schrumpf, die sich die Begegnung mit den beiden rettenden Engeln nicht entgehen lassen wollte und ebenfalls im Foto-Geschäft von Katrin Steinhöfel, der Mutter des 13-jährigen Retters, zu Gast war.

Fest steht bereits jetzt, dass Detlef Schulz nach seinem Krankenhaus-Aufenthalt zu Doreen transportiert wird - denn sie arbeitet als Krankenschwester in den Kliniken bei Wandlitz, wo der Verunglückte eine Rehabilitation in Anspruch nehmen kann.

Wie ereignete sich aber das unglaubliche Geschehen aus Sicht des 13-Jährigen: "Das war schon sehr aufregend und beunruhigend", erinnert sich Tobias an die "allererste Rettungsaktion seines Lebens". Der Mann habe plötzlich - sich an einem Tisch des Döner-Imbisses befindend - um Hilfe gerufen und sei auf einmal umgefallen. Tobias reagierte sofort: Er machte mit seinem Handy nicht etwa ein Foto, wie es heutzutage nicht mehr auszuschließen ist, er rief den Rettungsdienst an. Zum Glück für den Falkenthaler - wenige Minuten später war der Krankenwagen zur Stelle.

"Ich wusste sofort, da ist jetzt etwas passiert, der simuliert nicht oder hat keineswegs zu viel getrunken", erklärte indes Tobias Sigg. Er ist Pfleger von Beruf und arbeitet in Berlin bei einem ambulanten Pflegedienst. Schon häufig sei er aus beruflichen Gründen Zeuge schlimmer Situationen gewesen, in denen Menschen um ihr Leben bangen müssen. Derzeit betreut er in Zwölf-Stunden-Schichten drei mal in der Woche einen Querschnittsgelähmten - einen jungen Mann, der als Motorradfahrer während eines Verkehrsunfalls von einem Lkw erfasst wurde.

Als Detlef Schulz am 27. Juni zusammenbrach, war für den Pfleger schnell klar: "Herzflimmern und Schlaganfall." Diese Diagnose hätten auch die Notärzte vor Ort gestellt, erinnert sich der 44-Jährige. Etwa ein bis zwei Minuten sei Detlef Schulz ohne Sauerstoff gewesen, er könne also hoffen, wieder hergestellt zu werden. Nicht allein, dass der 44-jährige Pfleger sehr hilfsbereit ist, er relativierte Dankesbekundungen der Familie in aller Bescheidenheit und Freundlichkeit, lobte vielmehr seinen 13-jährigen Namensvetter für das blitzschnelle Reagieren. "Das ist total gut gewesen, dass Tobias so geistesgegenwärtig war." So ein Verhalten heutzutage als alltäglich zu bezeichnen, das könne man absolut nicht, zumal bei Jugendlichen, sei sein Eindruck. Dieser Überzeugung war auch Doreen, die nicht mit leeren Händen zu dem Treffen erschien: Sie überreichte dem sehr bescheidenen jungen Mann ein paar leckere Süßigkeiten, für die er sich herzlich bedankte.

Was aber kann die Familie tun, damit Detlef Schulz künftig ohne große Sorgen sein Leben führen kann. "Das ist schon eine Herausforderung, denn man will und sollte ja Detlef nicht ständig überwachen", betonte Ute Krüger. Da sei es schon ein Riesenfortschritt, dass der Bruder künftig ein Armband haben wird mit einem Notruf-Knopf.