Brandenburger CDU gegen Offenhaltung von Tegel

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs Christdemokraten sind anders als ihre Parteikollegen in der Hauptstadt gegen eine Offenhaltung des alten Berliner Flughafens Tegel. Man stehe zu den Beschlüssen der drei Gesellschafter des geplanten Hauptstadtflughafens BER, Berlin, Brandenburg und Bund, sagte Brandenburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. Gleichwohl stelle sich die Frage, wie man die wachsende Zahl an Passagieren bewältigen wolle, wenn der BER eines Tages eröffne.