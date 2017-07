Käufer für insolventes Resort Schwielowsee gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Werder (Havel) Die Suche nach einem Käufer für die insolvente Luxushotel-Anlage Resort Schwielowsee hat ein Ende. Anfang kommenden Jahres soll eine erfahrene Hotel-Investorengruppe das Anwesen übernehmen, wie der Insolvenzverwalter am Dienstag in Potsdam mitteilte. "Primecity Investment" habe sich im Bieterverfahren durchgesetzt. Die "Precise Hotel Collection" soll das Resort in Zukunft führen, hieß es. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.