artikel-ansicht/dg/0/

Schwerin (dpa) Ein 27-jähriger Mann aus Greifswald ist nach den schweren Krawallen rund um den G20-Gipfel ins Visier der Hamburger Ermittler geraten. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er mit einem Laserpointer den Piloten eines Polizeihubschraubers gezielt geblendet haben soll, wie eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte. Zunächst hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet. Der Mann stehe unter Verdacht des versuchten Mordes, er habe den möglichen Absturz des Helikopters in Kauf genommen.