Nach dem Hochwasser: Hilfe von allen Seiten

40 junge Tänzerinnen und Tänzer aus den polnischen Partnerkreisen und aus Oberhavel treten am Sonnabend bei einem Benefizkonzert für die Opfer der Regenkatastrophe auf. Geboten werden Höhepunkte aus verschiedenen Musicals.

Nachdem bereits am Wochenende beim Wasserfest in Fürstenberg spontan für Hochwassergeschädigten gesammelt worden war, hat jetzt auch die Kreismusikschule angekündigt, eine öffentliche Veranstaltung zu nutzen, um den Betroffenen des Unwetters zu helfen.

Derzeit proben 40 junge Tänzerinnen und Tänzer aus Polen und Oberhavel für ihren großen Auftritt am Sonnabend in der Hohen Neuendorfer Stadthalle. Nach dem Unwetter wird ihr Musical jetzt zum Benefizkonzert umgewandelt. "Der Eintritt zu unseren Musical Scenes ist frei, wir freuen uns aber über zahlreiche Spenden, um die Betroffenen des Unwetters damit zu unterstützen", sagt Dezernent Matthias Rink (CDU), in dessen Verantwortungsbereich die Kreismusikschule Oberhavel angesiedelt ist.

Seit Sonnabend laufen die Proben für den internationalen Musicalworkshop der Kreismusikschule. Ab 16 Uhr präsentieren sich am 15. Juli die Nachwuchsmusicaldarsteller in der Stadthalle die Höhepunkte einiger Broadway-Musicals. Die gemeinsam einstudierten Gesangs- und Tanznummern stammen aus Musicals wie "Die Schöne und das Biest", "Grease", "Les Miserables" und "Chess". Musikalisch unterstützt werden die Gesangs- und Tanztalente vom Jugendkammerorchester, der Bande, dem Cello-, Akkordeon- und Gitarrenensembles sowie Bands der Kreismusikschule. Die Leitung hat Cornelia Drese (Gesang) und Mevlana van Vark (Choreografie). Insgesamt stehen bis zu 150 Kinder und Jugendliche auf der Bühne.

Auch auf anderen kulturellen Ebenen wird Unterstützung zugesagt. Der Leegebrucher Rapper Rico Rush hatte einen Hilferuf bei Youtube abgesetzt. Und der CDU-Politiker Frank Bommert organisiert mit dem Spargelhof Kremmen für den 22. Juli ein Benefizkonzert auf dem Spargelhof. Das Konzert wird wiederum von der Schwantener Bäckerei Plentz unterstützt. "Wir haben bereits einige Zusagen von mehreren Musikern", sagte Bommert am Dienstag. Unter anderem haben der Rock'n'Rollclub Butterfly und die "Kulturranzen" aus Beetz zugesagt. Es werden aber noch Bands und Musiker gesucht. Kontakt: 0171 6514802. Auch Preise für eine Tombola nimmt Bommert gerne noch entgegen. "Der ersten Platz haben wir schon: Eine Wochenendreise nach Warnemünde." Hinzu kommt, dass für die Benefizveranstaltung in Kremmen einige regionale Künstler, darunter Uwe Tabbat, Bilder spenden, die zugunsten der Wasseropfer verkauft oder versteigert werden.

Und die Spendenwelle reißt nicht ab. Ganz aktuell wird über Facebook zu einem Benefizkonzert für die Betroffenen des Leegebrucher Hochwassers eingeladen. Es findet am 29. Juli um 19.30 Uhr im Bierbunker statt.