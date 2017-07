Beamte erhalten Ausgleich für G20-Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Nach dem Einsatz beim G20-Gipfel in Hamburg sollen die 530 Polizisten aus Brandenburg einen "angemessenen Ausgleich" erhalten. Einzelheiten dazu will Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch in Potsdam mitteilen. In anderen Bundesländern bekommen die Beamten drei Tage Sonderurlaub. Darüber hinaus können sie selbst entscheiden, ob sie Überstunden abbummeln oder sich auszahlen lassen. Unterdessen fordern Unionspolitiker nach den Krawallen die Auflösung linksautonomer Zentren wie der Roten Flora in Hamburg.