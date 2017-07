artikel-ansicht/dg/0/

Rund 170 Beamte sollen in einer Sonderkommission "Schwarzer Block" die schweren Gewalttaten am Rande des G20-Gipfels in Hamburg aufklären. "Jetzt geht es darum, weitere Täter der Gewaltexzesse zu identifizieren, damit sie ihrer gerechten Strafe zugeführt werden können", sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Dienstag in Hamburg. Es gebe eine Unzahl von Hinweisen aus der Bevölkerung auf mutmaßliche Straftäter. So seien allein 2000 Bild-Dateien bei der Polizei eingegangen. Die Polizei selbst habe etwa 100 Stunden Beweisvideos gedreht.

Rund 110 Beamte für die Sonderkommission sollen aus Hamburg kommen, der Rest aus anderen Bundesländern und vom Bundeskriminalamt. Die Beamten sollen unter anderem an den Tatorten Beweise und Spuren sichern und Zeugen befragen. Eingerichtet wird die Gruppe in den kommenden Tagen in der ehemaligen Gefangenensammelstelle in Hamburg-Harburg.

Auf die Frage, ob die Polizei das linke Milieu richtig unter die Lupe genommen habe, antwortete Meyer, dass der Polizei eher vorgeworfen wurde, sie habe zu genau in dieses Milieu geschaut. "Vielleicht hat sich da durch G20 etwas geändert. Wir sind hier teilweise bei einer anderen Dimension von Gewalt angekommen. Ich kann nicht erkennen, dass wir zu wenig geguckt und gemacht haben", sagte Meyer. Aber jetzt müsse man sich noch mal neu aufstellen. Es gehe auch um internationale Formen der Kriminalität, da die Täter nicht nur aus Hamburg, sondern auch aus dem Ausland kamen.

In Hamburg sitzen nach aktuellen Zahlen 51 Verdächtige in Untersuchungshaft. Unter ihnen sind neben zahlreichen Deutschen auch Bürger aus Frankreich, Italien, Spanien, Russland, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich.

Bundesjustizminister Heiko Maas forderte seine EU-Kollegen auf, deutsche Rechtshilfeersuchen im Zusammenhang mit den G20-Krawallen vordringlich bearbeiten zu lassen. Zugleich bat er nach Informationen der Funke Mediengruppe darum, rasch Europäische Haftbefehle zu vollstrecken, die von deutscher Seite ausgestellt würden.

Polizeipräsident Meyer sagte in Hamburg: "Die spannende Frage ist: Wer hat moralisch, wer hat aber auch tatsächlich unterstützt? Welche Verbindungen gibt es? Und wer hat Unterschlupf gewährt." Er könne noch nicht sagen, welche Taten von Hamburgern und welche von Ausländern verübt wurden. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten der internationalen Militanten hätten jedoch an "professionelle Straßenkämpfermentalität" erinnert.