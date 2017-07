Tunesisches Gericht verhandelt Terrorattacke auf Bardo-Museum

artikel-ansicht/dg/0/

Tunis (dpa) An einem tunesischen Gericht hat die erste Anhörung im Fall der Terrorattacke auf das international bekannte Bardo-Museum stattgefunden. Bei dem Anschlag inmitten der tunesischen Hauptstadt Tunis vor zwei Jahren waren 23 Menschen ums Leben gekommen. In dem Fall sind 56 Personen angeklagt, von denen sich derzeit noch 22 in Haft befinden. Die Anhörung wurde nach Berichten lokaler Medien unter schweren Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt.