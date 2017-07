artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Tue Gutes und rede darüber, heißt es im Volksmund. Und nun stellt sich heraus, dass das gar nicht unbedingt nötig ist. Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass großzügige Handlungen wie Schenken oder Spenden im Gehirn Glücksgefühle auslösen. Das Experiment, das zu dieser Erkenntnis führte, wurde an 50 Testpersonen durchgeführt. Aufgeteilt in zwei Gruppen, wurde den Probanden Geld versprochen, das die ein Hälfte für einen anderen Menschen ausgeben sollte, die andere für sich selbst.

Doch das Geld hat keiner von ihnen gesehen. Denn direkt nach der Aufteilung in die beiden Gruppen mussten sich die Teilnehmer einer weiteren Entscheidung stellen, in der es erneut um Großzügigkeit ging. Dabei konstatierten die Forscher, dass die zuvor auf "Schenken" und "Großzügigkeit" festgelegten Probanden viel freigiebiger waren. Außerdem bezeichneten sie sich nach der Aufgabenstellung als glücklicher als die Mitglieder der Kontrollgruppe. Gemessen werden konnte dieses Gefühl außerdem: Die Forscher stellten bei den "Großzügigen" eine erhöhte Aktivität in einem bestimmten Gehirnareal fest, die letztlich für ein wohliges Glücksgefühl sorgte.

Spende dich glücklich! So könnte die plakative Schlussfolgerung aus dem Experiment lauten. Und die Wissenschaftler sehen tatsächlich diesen Zusammenhang und verweisen auf weitreichende Folgen für die Gesellschaft. Schließlich klingt das Ergebnis fast wie ein moralisches Perpetuum mobile.

Aktuell hat sich der britische Rocksänger Sting eine Ladung Glück verschafft. Er spendet das Geld, das er für den schwedischen Polar-Musikpreis erhalten hat, für die Initiative "Songlines". Die fördert junge Geflüchtete in dem skandinavischen Land und kann sich nun über eine Million schwedische Kronen zusätzlich freuen. Das sind immerhin knapp 106 000 Euro, mit denen Musikinstrumente angeschafft und Konzerte organisiert werden sollen. "Musik kann Brücken bauen", sagte Sting zu seiner Initiative, und wir fügen hinzu: Geld auch.

Doch ausgerechnet der Papst gießt Wasser in den Wein der Glückseligkeit des Spendens: "Ich misstraue dem Almosen, das nichts kostet und nicht schmerzt", hatte er im Zusammenhang mit der Fastenzeit einst gesagt und damit viel Nachdenklichkeit ausgelöst. Unter anderem bei Dieter Puhl, der seit vielen Jahren Deutschlands größte Bahnhofsmission am Berliner Bahnhof Zoo leitet und viel Erfahrung mit Nächstenliebe, Schenken, Spenden und Großherzigkeit hat. "Ich gebe Obdachlosen Geld zu sehr von der sicheren Seite her", sinnierte er über das Papstwort. Gerade so viel, dass es ihm nicht wehtue. "Ich glaube, ich könnte großherziger sein."

Puhl denkt nicht nur selbstkritisch, sondern auch pragmatisch. Er plädiert dafür, Obdachlosen Geld zu geben. Auch wenn sie erkennbar alkoholkrank seien: "Die brauchen den Stoff, der ist lebenserhaltend." Ein spannendes Statement, um die eigene Moral zu überprüfen.