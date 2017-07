Neue Heimat Gut Hesterberg

artikel-ansicht/dg/0/

Lichtenberg (mzv) Immer noch gibt es mehr als 1100Langzeitarbeitslose im Landkreis. Sie gelten als besonders schwer zu vermitteln. Dass es aber gelingen kann, sie in Lohn und Brot zu bringen, zeigen zwei Beispiele auf dem Gut Hesterberg in Lichtenberg.

Axel Kosow hatte schon nicht mehr dran geglaubt, noch einmal einen Job zu kriegen. Der 58-jährige Alt Ruppiner erinnert sich, wie er seinem Betreuer vom Jobcenter sagte: "Sie können versuchen, was Sie wollen - es klappt eh nicht." Zu oft hat er sich bereits bei Unternehmen vorgestellt, die immer rasch und ohne lange zu hinterfragen abgewinkt haben.

Doch seit Oktober 2015 arbeitet Kosow auf dem Gut Hesterberg. Er macht die Fleischerkisten sauber und kümmert sich generell darum, dass die Hygiene stimmt. "Ich bin richtig glücklich hier", sagt er. "Und ich fühle mich voll integriert." Wenn etwas sein sollte - die Chefin Brigitte Hesterberg habe immer ein offenes Ohr. Der Draht zu ihr ist direkt.

Solche Kommunikation stehe für einen Familienbetrieb wie dem in Lichtenberg auch ganz oben, sagt Junior-Chefin Karoline Hesterberg. "Unser Verhältnis ist geprägt von gegenseitigem Stolz", sagt sie mit Blick auf die Anstellung Kosows. Einerseits habe der Betrieb einen fleißigen Kollegen gefunden - für eine Aufgabe, die die Mitarbeiter sonst nebenher machen mussten. Andererseits ist Kosow nach sechs Jahren Dauerarbeitslosigkeit weg von Hartz IV.

Gleiches gilt für die Walslebenerin Sabrina Stankowitz. Die gelernte Malerin pflegt den Garten und ist auch bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf dem Gut Hesterberg nicht mehr wegzudenken. Zuvor war Stankowitz immer nur kurzfristig beschäftigt. Dazwischen: Hartz IV, das Jobcenter. Sie wie auch Kosow sind über ein Programm des Europäischen Sozialfonds für Deutschland (ESF) in ihre jetzt unbefristeten Arbeitsstellen gekommen.

Das Programm richtet sich an Arbeitslose, die länger als zwei Jahre ohne Anstellung und älter als 35 Jahre alt sind sowie über keinen verwertbaren Berufsabschluss verfügen. Es ist Mitte 2015 angelaufen (RA berichtete). Mittlerweile gibt es handfeste Ergebnisse. "Das Ziel des Programms war, 40 Langzeitarbeitslose in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bekommen", sagt Landrat Ralf Reinhardt (SPD), dem auch das Jobcenter untersteht. Es sind, Stand jetzt, sogar 42 Eingliederungen gelungen. Nur neun Versuche seien gescheitert.

Die Zahl 42 bezieht sich aber nur aufs EU-Programm. Parallel dazu sind seit Mitte 2015 auch 91 weitere Ex-Hartz-IV-Empfänger wieder in Lohn und Brot gebracht worden. Es könnten mehr sein, wenn Arbeitgeber sich offener zeigen. Beispiele wie Axel Kosow und Sabrina Stankowitz zeigen, dass es sinnvoll ist, bei der Suche nach Mitarbeitern auch auf die Liste der Langzeitarbeitslosen zu schauen, so Reinhardt.

Das Jobcenter lässt sowohl Arbeitgeber als auch die Jobcenter-Kunden bei der neuen Anstellung nicht allein. So fungiert beispielsweise Jobcenter-Mitarbeiter Ronald Schmidt als Coach - quasi als direkter Ansprechpartner. Vor allem kleine Unternehmen werden unterstützt, wenn bürokratische Hindernisse bei der Neuanstellung im Weg stehen. Das ESF-Projekt und auch andere Programme locken zudem mit Lohnzuschüssen. Axel Kosow sieht vor allem in Schmidts Arbeit die Brücke hin zum Erfolg: "Herr Schmidt hat zu mir gesagt: "Wir schaffen das! Können Sie sich vorstellen, in einer Fleischerei zu arbeiten?' Ich konnte."

Ronald Schmidt ist natürlich stolz auf solche Erfolge. Er kann aber auch mit Rückschlägen umgehen. So war ein Langzeitarbeitsloser schon mit einem festen Arbeitsvertrag ausgestattet - als Bewacher in einem Flüchtlingsheim. "Das erweiterte Führungszeugnis war tipptopp", sagt Schmidt. Doch ein neues Bundesgesetz legte fest, dass bei solchen Tätigkeiten tiefer in die Vergangenheit des Mannes zu schauen ist. Das Ergebnis: "Berufsverbot", wie Schmidt es nennt. "Wir haben ihn dann in eine andere Stelle gebracht und für den Arbeitgeber Ersatz gefunden."

Bewachungsunternehmen haben zu über einem Viertel am meisten dafür gesorgt, dass das ESF-Programm so erfolgreich war. Es läuft zwar nur bis 2018 und das ausgereichte Geld ist schon erschöpft. Es wird aber noch andere Programme und Anstrengungen geben, um Langzeitarbeitslose wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen, so Christiane Thormann, Teamleiterin beim Jobcenter. "Arbeitgeber, die für unsere Projekte offen sind, werden wir also immer brauchen", sagt sie.