Austausch soll befruchten

"Der Austausch bewährt sich seit über zwanzig Jahren und ist wesentliche Voraussetzung für ein vertrauensvolles und schnelles Handeln, beispielsweise bei einer Tierseuche, denn die macht an der Landesgrenze nicht Halt", so Nickisch. Amtstierärztin Dörte Wernecke freut sich vor allem darüber, in diesem Jahr Gastgeber sein zu dürfen. Im Juni des vergangenen Jahres war sie bereits Teil der brandenburgischen Delegation in Polen. "Insbesondere aufgrund der Geflügelpest im Winter 2016/2017 und dem aktuellen Geschehen bezüglich afrikanischer Schweinepest in Polen ist ein Austausch zum Umgang mit den Erkrankungen erforderlich. So kann die Veterinärverwaltung im Erkrankungsfall bei den Wildtieren oder in den Tierbeständen schneller gemeinsam reagieren."

Auf der Agenda stand der fachliche Austausch zu Themen wie Tierseuchenbekämpfung, Arzneimittelgesetzgebung und Transport mit tierischen Lebensmitteln. Aber auch Besichtigungen in havelländischen Landwirtschaftsbetrieben wie der Agrargenossenschaft Hohennauen und dem Tiefkühllogistikcenter Wustermark, aus dem tierische Lebensmittel nach Europa und in Drittländer exportiert werden, wurden inspiziert.