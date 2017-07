Neuer Konfliktstoff ist garantiert

artikel-ansicht/dg/0/

Karlsruhe (MOZ) Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, aber viele Fragen bleiben unbeantwortet. Auf diesen Nenner lässt sich das Urteil zum Tarifeinheitsgesetz bringen. Karlsruhe winkt das Werk aus dem Hause Nahles zwar durch, verlangt aber zugleich, bei der Umsetzung die Tarifautonomie zu achten, die auch die kleinen Spartengewerkschaften schützt. Doch wie das in der Praxis aussehen soll, ist offen. Letztlich werden in jedem Streitfall die Arbeitsgerichte vor Ort entscheiden müssen. Der Kreislauf der Rechtsprechung beginnt damit von vorne.

Und dennoch wurden Pflöcke eingerammt. Denn das Verfassungsgericht hat klargestellt, dass der Gesetzgeber zwar nicht in das Streikrecht eingreifen kann, aber durchaus einen Rahmen setzen darf, damit konkurrierende Gewerkschaften zu einem gedeihlichen Miteinander finden. Kooperation statt Konfrontation - dieses Motto halten die Richter für so förderungswürdig, dass sie dafür auch Eingriffe in die grundgesetzlich garantierte Koalitionsfreiheit legitimieren. Für Andrea Nahles ist das trotz anstehender Nacharbeiten ein Sieg auf ganzer Linie.

Es ist aber noch lange nicht gesagt, dass nun die Zeiten vorbei sind, in denen Lokführer, Piloten oder Kita-Erzieher mit Streiks in neuralgischen Bereichen die halbe Republik nerven. Das Gesetz regelt ja nur, dass in einem Betrieb mit konkurrierenden Gewerkschaften das Mehrheitsprinzip gilt. Doch wenn Konzerne ihr Geschäft in hunderte Einzelbetriebe ausgliedern, dürfen sie sich nicht wundern, wenn hier und da auch kleine Spartengewerkschaften das Sagen haben.

Grundsätzlich liegt der Ball nun bei den Gewerkschaften. Sie entscheiden, welche neue Wirklichkeit sie in den Betrieben schaffen. Möglichkeiten gibt es viele:Kleinere Gewerkschaften können etwa mit größeren eine Tarifgemeinschaft bilden. Das war mal lange Zeit gelebte Realität. Es setzt aber voraus, dass die Großen die Kleinen nicht an den Katzentisch verfrachten. Die Gewerkschaften könnten aber auch untereinander aushandeln, wer für welche Beschäftigten zuständig ist. Jeder würde dann in seinem Bereich selbständig agieren.

Denkbar ist allerdings auch folgendes Szenario: Die Gewerkschaften verweigern sich der freiwilligen Kooperation und handeln weiter eigenständig. Um jedes einzelne Gewerkschaftsmitglied wird fortan mit scharfen Zähnen gerungen. Nach Betriebsfrieden klingt das nicht, sondern nach viel neuem Konfliktstoff.