Ende des Lade-Elends

Aber das zählt nicht. Solange eine Alternative unattraktiver ist, wird es der Elektroantrieb schwer haben. In Norwegen leben zwar 14 Mal weniger Menschen als in Deutschland, es gibt dort aber mehr elektrische Ladesäulen. Erreicht der Elektrofahrer hierzulande eine Säule, muss er sich mit einem Potpourri aus Kabeln, Anbietern und Abrechnungskarten befassen. Ist die Verkehrswende also zum Scheitern verurteilt?

Nein, denn das Lade-Elend wird ein Ende haben. Bis zum Jahr 2020 entstehen 5000 Schnell-Lade-Stationen. Der Wirrwarr an Insellösungen wird beseitigt. Das Henne-Ei-Problem - wenig Säulen bedeuten wenig E-Autos und umgekehrt - wird durch das Förderprogramm des Bundes gelöst werden. Spätestens dann wird auch an Tankstellen eine Lade-Infrastruktur entstehen. Und für die Urangst mangels Power liegenzubleiben, gibt es keinen Grund mehr.