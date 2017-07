Mittelsteinzeitliches Grab soll digitalisiert werden

artikel-ansicht/dg/0/

Wünsdorf (dpa) Forscher des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege gehen bei der Erkundung wertvoller Fundstücke neue Wege. Ein 2008 geborgenes mittelsteinzeitliches Grab soll per Computertomograph durchleuchtet und digitalisiert werden, wie Amtssprecher Christof Krauskopf am Dienstag mitteilte. Die etwa 7000 Jahre alte Grabanlage wurde bei Rathsdorf in Märkisch-Oderland im Block gehoben. Bislang stand die Kiste mit dem Erdreich fast unberührt im Lager. Weil der Fund für die Forschung zu bedeutend sei, wurde er noch nicht auseinandergenommen.